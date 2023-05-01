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الأمم المتحدة تبدأ اجتماعا لمدة يومين بشأن أفغانستان في قطر

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 10:45 م

بدأت الأمم المتحدة اجتماعا لمدة يومين حول الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين في قطر.

ومن المقرر أن يكون من بين القضايا الرئيسية خلال الاجتماع حقوق النساء والفتيات، اللائي يتم قمعهن وتهميشهن بشكل منهجي في العديد من المجالات من جانب حركة طالبان الإسلامية.

ويستهدف الاجتماع الذي يُعقد في قطر ايجاد نهج موحد للمجتمع الدولي إزاء نظام طالبان.
وتُعقد المحادثات خلف أبواب مغلقة. ولم يوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدعوة إلى حركة طالبان.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انتقد ممثل طالبان البارز سهيل شاهين استبعاد الحركة من الاجتماع.

وقال "يجب أن نحصل على الفرصة للتعبير عن وجهة نظرنا من خلال المشاركة في الاجتماعات، كيف سيطبقون القرار إذا لم نكن هناك؟"

ووصف شاهين القرار بأنه "تمييزي وغير مبرر".

ولا يُعترف المجتمع الدولي بحركة طالبان كحاكم شرعي لأفغانستان منذ سيطرتها على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في أغسطس عام 2021.


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