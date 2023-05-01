حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات المرتقب أن تضرب البلاد الفترة الراهنة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC” عبر قناة "dmc"، مساء الأحد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بإلإضافة إلى أن البلاد تتعرض لكتل جوية قادمة من أوروبا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع غدًا استمرار انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة غدًا تترواح من 25 درجة إلى 26 درجة.

وأكدت أنها هناك ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة على محافظات الجمهورية؛ ابتداء من الثلاثاء المقبل وتبلغ الحرارة ذورتها يوم الخميس؛ لتصل العظمى على القاهرة الكبري 33 درجة.

ونصحت المواطنين عدم بارتداء الملابس الصيفية؛ وارتداء الملابس الربيعية أو الخريفية، أو ارتداء جاكيت أثناء الخروج.