التجارة الفرنسية تتوقع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية بنهاية الصيف

قالت وزيرة التجارة والسياحة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الفرنسية أوليفيا جريجوار، إن زيادة أسعار المواد الغذائية بالبلاد يجب أن تبدأ في التراجع بحلول سبتمبر المقبل، مرددة توقعات لمحافظ البنك المركزي الفرنسي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت جريجوار في مقابلة اليوم الأحد مع إذاعة "فرانس انتر" إنه "بحلول نهاية موسم الصيف، سيكون لدينا تراجع ملحوظ في أسعار المنتجات".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا سيظل "صعبا" بالنسبة للمستهلكين حتى الخريف.

وتُفاقم أسعار الأغذية الآخذة في الزيادة، أسوأ أزمة تكلفة معيشة في فرنسا منذ جيل، حيث دعت خلالها الحكومة، المتاجر إلى تقليل هوامش أرباحها للإبقاء على سلع البقالة رخيصة.

كان محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو قد صرحت لإذاعة "آر تي إل" الأسبوع الماضي ، أن من المحتمل أن يكون التضخم بالبلاد قد وصل إلى ذورته، وأن زيادات أسعار المواد الغذائية يجب أن تبدأ في التباطؤ في النصف الثاني من العام.