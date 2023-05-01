أوكرانيا تصد أكثر من 36 هجوما روسيا في 3 اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات.



وأوضحت الهيئة، أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صدت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 36 هجوما للعدو في الاتجاهات المشار إليها، وإن العدو يواصل التركيز على العمليات الهجومية في باخموت ومارينكا".



وأضافت هيئة الأركان أن "روسيا تواصل استخدام تكتيكات الإرهاب. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الروسية خمس ضربات صاروخية على مدن مثل كراماتورسك وكوستيانتينيفكا وبافلوهراد، وشنت 27 غارة، كما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين".



وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أربع غارات على مجموعات من الأفراد الروس، وأن الجيش الأوكراني أسقط طائرة مسيرة معادية من طراز أورلان-10".



وقالت هيئة الأركان إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت خمس مجموعات عسكرية روسية ومستودعا للذخيرة، ومجموعتين من مدفعية العدو، ومركزا لوجستيا واحدا.



ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حزمة أسلحة جديدة.



وأكد في كلمة الفيديو التي ألقاها مساء أمس للأمة "من المهم للغاية أن تتلقى روسيا إشارات أقوى على أن العالم لن يغفر إرهاب روسيا". وقال إنه يجب على أوكرانيا وشركائها أن يتحركوا بأكبر قدر من الوحدة والعدالة "من أجل حماية قيمنا المشتركة" وتجنب إطالة الحرب.



وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا ستحصل على 25ر1 مليار دولار من الولايات المتحدة لدعم ميزانيتها. وتستعد هولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة أسلحة حديثة، كما تتولى كرواتيا استقبال جنود مصابين لعلاجهم، في حين أكدت إيطاليا استعدادها للمساعدة في إعادة بناء الأجزاء المتضررة من أوكرانيا.