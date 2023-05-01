اليابان: إلغاء أمر إخلاء مناطق بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المتضررة

ألغت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أمر إخلاء لمناطق بقرية تقع بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المتضررة، بما يضع نهاية لقيود دخول هذه المناطق.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم إلغاء القيود بالنسبة لقرية ايتاتي عقب إلغاء قيود مماثلة في خمس بلديات أخرى منذ يونيو 2022. ويشار إلى أنه تم فرض هذه القيود منذ وقوع الكارثة النووية في مارس 2011، مما أدى لنزوح السكان في المنطقة بسبب مستويات الإشعاع المرتفعة.

ويشار إلى أنه في أعقاب الكارثة النووية، فرضت الحكومة منطقة "يصعب العودة إليها" في منطقة على مساحة 337 كيلومترا مربعا في 7 بلدات محيطة بفوكوشيما.