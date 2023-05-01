مجلس الوزراء: الدولة لم تتاجر يومًا بوضع اللاجئين في مصر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف ما يتراوح بين «7 إلى 9» مليون لاجئ على الأراضي المصرية، مشيرا إلى حصول بعض الدول الأخرى على مساعدات سخية من المجتمع الدولي؛ في نظير استضافتها أعداد أقل كثيرًا قياسا بوضع مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الدولة المصرية تدبر متطلبات واحتياجات اللاجئين من مواردها الخاصة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تطلب يومًا دعم أو تتاجر بأزمة ووضع اللاجئين في مصر.

وأوضح أن الدولة المصرية تعامل اللاجئين المقيمين في مصر؛ معاملة الأشقاء ويحظون بكافة الخدمات التي يحصل عليها أشقاؤهم من المصريين، مؤكدا أن الدولة توفر جميع الاستعدادات على الحدود المصرية للتعامل مع التدفقات المتوقعة للأشقاء من السودان.

وأكد أن مصر تستنكر إطلاق لفظ «لاجئين» على الوافدين إليها أو تنتهج في معاملتهم أسلوب معاملة اللاجئ، وهو عرف دأبت عليه الدولة المصرية اتجاه كل الأشقاء الذين توافدوا على مصر من الدول التي تعرضت إلى أزمات خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى تبني الدولة خطط للتعامل مع الوافدين السودانيين رغم صعوبة الوضع الحالي.