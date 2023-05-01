أعربت الفنانة ليلى طاهر، عن سعادتها بتقديم العديد من المسلسلات في شهر رمضان لعام 2023، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالضيق سابقًا؛ بسبب تقديم أعمال قليلة في الموسم الرمضاني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنتي»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أنها أعجبت بمشاركة الأعمال الدينية في السباق الرمضاني، مشيدة بمسلسل «رسالة الإمام»، الذي يتناول حياة الإمام الراحل محمد الشافعي.

وقالت إنها من أشد المعجبين بمسلسل «الكتيبة 101»، معربة عن إعجابها بالمسلسلات الاجتماعية كـ«سوق الكانتو» و«جميلة».

وذكرت أنها لم تشاهد مسلسل «جعفر العمدة»، بينما تابعت مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»؛ لأنها تحب الفنانة يسرا، مضيفة: «بحب يسرا جدا وشركة الإنتاج من الشركات المعروفة، لما قرأت التتر قلت إنه من أول المسلسلات التي سأتابعها».

ولفتت إلى أنها لم تحب بساطة الفكر للشخصيات المثقفة في العمل، معقبة: «اللي جايين من كندا مثقفين وطبقة كبيرة من المجتمع لكن يتعاملون ببساطة شديدة، كانت محتاجة سيطرة بعض الشيء عليها».

وأشادت بدور الفنانة منى زكي بمسلسل «تحت الوصاية»، وخاصة أنها أجادت تقديم شخصية المرأة البسيطة بحق، مستطردة: «أهنئها على هذا الدور، فهي لم تعتمد على جمالها أو شياكتها، وكانت فنانة متميزة».

واستنكرت الهجوم على الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي رأت بأنه أمر مخطط لتشويههم، وهدم الفن العنصر المهم لأي دولة، منوهة أن «التشويه والإساءة للفنانين على تلك المواقع بدون سبب».