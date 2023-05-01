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اعتقالات خلال مظاهرات عيد العمال في تركيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:55 م

شارك العديد من الأشخاص في مظاهرات عيد العمال في عدة مدن في تركيا، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الشهر الجاري في البلاد.

وفي إسطنبول، وضعت الشرطة حواجز ومنعت المتظاهرين من دخول ميدان تقسيم بوسط المدينة اليوم الإثنين.

وذكرت نقابات عمالية وجمعيات محامين أن الشرطة اعتقلت عدة أشخاص، من بينهم صحفيون.

وكتبت نقابة "ديسك" على موقع تويتر، أن هذا هو آخر عيد عمال يتم فيه منع العاملين من دخول ميدان تقسيم.

وتجرى تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 14 مايو الجاري.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام التنافس بين الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري.

ومنذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، والتي بدأت في ميدان تقسيم، تحظر السلطات في كثير من الأحيان إقامة الفعاليات السياسية في الميدان.


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