قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عملية الإجلاء حتى أخر ليلة وصل إلى 6399 مصريًا الكثير منهم طلبة بالإضافة إلى كبار السن ومرضى.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أنها تابعت حالتين مصابتين في الأحداث بالسودان، حتى وصولهما إلى مصر، وقامت بزيارتهما.

وعقبت: «اعتبر المصابين العائدين من السودان أبنائي وإصابتهم كانت بشظايا وطلق ناري، وتم نقلهما إلى المستشفيات للعلاج المبدئي حتى يمكنهم ركوب الطيارة ونقلهما عبر الإسعاف، بالرغم من صعوبة حركة الإسعاف بالخرطوم».

ولفتت إلى أنه تم نقل الطالبين المصابين من السودان جوًا ولا توجد أي إصابات أخرى بين المصريين هناك، موضحة أن الخرطوم كانت أصعب الأماكن في عمليات الإجلاء وكانت تحدي خطير بالنسبة لهم.

وأكدت أن مصر دولة قوية لا يصعب عليها الوصول لأي مواطن مهما كانت التحديات، معلقة: «الولاد دول مستقبل مصر، ومصر مش هتسيب أبنائها وتعمل من أجلهم ومهما كان المكان فيه خطر».

ونوهت بأنها وجهت الطلبة بضرورة الاهتمام بالوثائق الخاصة بهم والمستندات الخاصة بتعليمهم وجوازات السفر وأموالهم التي يمكن أن يتعاملوا معها بشكل مباشر.