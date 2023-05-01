باكستان تنفذ خطة لتوفير الطاقة واللجوء إلى موارد بديلة للطاقة التقليدية

أفاد تقرير إخباري بأن خطة توفير الطاقة في باكستان تشهد تنفيذا ناجحا لتدابير كفاءة وتوفير الطاقة التي تهدف إلى الاستخدام الحكيم للموارد الوطنية.

وتركز الخطة متعددة المحاور التي أطلقها رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير على خطوات من بينها التقشف في استخدام الكهرباء والوقود إلى جانب استخدام وسائل بديلة مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ومن خلال الخطة، تشجع الحكومة البلاد على تعديل أنماطها السلوكية من خلال نبذ ثقافة إهدار الموارد الوطنية.

وبدأت إدارات الحكومة الاتحادية في تنفيذ الإشعار الرسمي بتجنب الاستخدام غير الضروري للكهرباء. وستساعد هذه الخطوة في ضمان تقليل استخدام الطاقة بنسبة 30%.

ووفقا للتقديرات الرسمية، استهلكت البلاد 29 ألف ميجاوات من الكهرباء خلال الصيف الماضي و12 ألف ميجاوات في الشتاء. وتم استخدام 17 ألف ميجاوات أخرى في الصيف بما في ذلك 5300 ميجاوات بسبب مكيفات الهواء و 12000 ميجاوات بواسطة المراوح.

ولخفض استهلاك الطاقة، وضعت الحكومة برنامجا يقدم استخدام مراوح موفرة للطاقة.

وبدأت الحكومة في استيراد الدراجات الكهربائية وهي تتفاوض مع شركات تصنيع الدراجات النارية للإنتاج المحلي للدراجات الكهربائية. وسيتم التخلص التدريجي من الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين ببطء. وسيوفر هذا 86 مليار روبية من الخزانة الوطنية ، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية .