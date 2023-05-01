انتهاء البحث عن كنز أخفاه جنود نازيون في هولندا دون التوصل إلى نتيجة

انتهت أعمال البحث المحموم عن كنز ثمين يُعْتَقَد أن جنودا نازيين دفنوه في صناديق في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، دون التوصل إلى نتيجة.

وقالت محطة "إن أو إس" الهولندية العامة إن جمعية مؤرخين في بلدة أومرين بإقليم جلدرلاند في شرق وسط هولندا، قامت اليوم الاثنين بأعمال حفر في مكان أخير كان يُعْتَقَد أن الصناديق الأربعة موجودة فيه.

وكانت قنبلة أصابت مصرفا في مدينة ارنهايم في أغسطس من عام 1944 ما أدى إلى تناثر محتويات العديد من الخزائن.

ويُعْتَقَد أن جنودا نازيين جمعوا مجوهرات وساعات قيمة وغيرها من الأشياء الثمينة ودفنوها داخل صناديق في بلدة أومرين.

وكان الألماني هيلموت زوندر المنحدر من مدينة بادن-بادن والذي كان يخدم في مدينة ارنهايم أدلى بشهادة عام 1946 قال فيها إنه عثر مع زملاء له على مجوهرات.

وقال زوندر في إفادته إنه قام مع زملائه بإخفاء الكنز داخل صناديق ذخيرة ودفنوها في ربيع 1945.

وأصبح أمر هذا الكنز معروفا في يناير الماضي بعد أن نشر الأرشيف الوطني الهولندي خريطة قديمة مرسومة تحمل إشارات إلى الكنز.

وتسبب هذا الإعلان في عملية بحث حقيقية عن الكنز المحتمل الذي يُعْتَقَد أن قيمته تبلغ ملايين اليورو.

وفي أعقاب ذلك حظرت سلطات بلدة أومرين البحث الخاص عن الكنز ومنعت أفرادا من البحث عن الكنز باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.

وحصلت جمعية المؤرخين على تصريح استثنائي بالحفر في موقع دل عليه خبير لكن لم يظهر أثر للصناديق.

وبحسب الأرشيف، كانت السلطات الهولندية أمرت في عام 1946 بالبحث عن الكنز المزعوم لكن دون جدوى. وبعد ذلك تم إحضار زوندر ليحدد المكان.

ونقب بنفسه في 22 يونيو 1947 لكنه لم يجد شيئا، وتوقع أن قائده السابق عاد إلى المكان وأخذ الكنز.

ويتشكك المؤرخون والسلطات الهولندية في وجود الكنز في أومرين، لاسيما وأنه لم يبلغ أحد خلال نحو ثمانين عاما عن فقدان مجوهرات.