رئيس وزراء سنغافورة يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام

قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، اليوم الأحد إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام، لكن البلاد ستتفادى انكماشا تاما.

ونقلت صحيفة" ستريتس تايمز" السنغافورية، عن لي قوله في رسالته بمناسبة يوم العمال اليوم الأحد، إن التضخم لا يزال مرتفعا، لكن هناك بعض الأمل بأن تعتدل وتيرته في النصف الثاني من هذا العام. من ناحية أخرى، ظلت معدلات البطالة متدنية، ولا يزال بالإمكان التعامل مع أعداد الذين يتم تسريحهم.

وقال: "نستطيع بشكل عام أن نكون متفائلين بشكل حذر حيال توقعاتنا الاقتصادية الحالية".

وفي منشور على فيسبوك اليوم أيضا، قال رئيس الوزراء إن الأمين العام للمؤتمر الوطني للنقابات العمالية نج تشي مينج ونائب رئيس الوزراء لورانس وونج سيتحدثان في التجمع السنوي للمؤتمر بمناسبة يوم العمال غدا الاثنين.

وأشار لي في رسالته بهذه المناسبة، إلى أن سنغافورة تتعافى من جائحة كوفيد-19، وأن الاقتصاد يستمر في التعافي.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي نما العام الماضي بمعدل 6ر3%، مشيرا إلى أن القطاعات التي أضيرت بشدة تتعافى بشكل سريع.

وأفادت الصحيفة أن مؤسسات السياحة والفندقة عادت إلى نشاطها، ووصلت حركة الركاب في مطار شانجي إلى حوالي 80% من مستويات ما قبل الجائحة، وسترتفع أكثر مع عودة الاتصال الدولي بشكل تدريجي.