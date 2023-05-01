 فيديو.. عمرو أديب: أمل السودانيين إنهم يلاقوا يافطة مرحبا بكم في مصر - بوابة الشروق
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فيديو.. عمرو أديب: أمل السودانيين إنهم يلاقوا يافطة مرحبا بكم في مصر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:27 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ السودانيين يواجهون أوضاعا شديدة الصعوبة، سواء ماديا أو نفسيا أو إنسانيا، وذلك بسبب الاقتتال الدائر بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ تنقل السودانيين من الخرطوم إلى المناطق الحدودية مع مصر تماثل تقريبا المسافة بين القاهرة وأسوان.

وتابع: «السودانيين بيسافروا على أمل إنهم يلاقوا يافطة مرحبا بكم في مصر»، مشيرا إلى مقال نشرته صحيفة «جارديان» استخدم هذا التعبير.

ولفت إلى أن هذا الأمر يزيد من أعباء الدولة المصرية في وقت صعب جدا، لكن يجب تفهم هذا الأمر، مؤكدا أنّ الأزمة في السودان تتفاقم، كما أنّ مصر تتأثر بالأزمة الدائرة حاليا.

وتخطى الاقتتال الدائر في السودان بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، أسبوعه الثاني وخلّف مئات القتلى والجرحى، فيما لجأت الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

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