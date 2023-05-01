البيان الختامي لاجتماع عمان: دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وسوريا والعراق في عمّان، اليوم الإثنين، على ضرورة العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع عمان حول سوريا: "التأكيد على أولوية إنهاء الأزمة في سوريا وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها"، بحسب التلفزيون الأردني الرسمي.

وأضاف البيان "التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى.. والتعاون بين الحكومتين السورية والأردنية وبالتنسيق مع الهيئات الأممية لتنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن".

وتابع البيان: "جاري العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية بشؤونها.. العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت".

وذكر البيان: "الاتفاق على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سورية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على "تويتر": "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023".