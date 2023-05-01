قالت الفنانة سارة سلامة، إنّها شعرت بالخوف من دورها في مسلسل الأجهر الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «الحكاية»، وعرضت مساء الأحد، أنها لم تختفِ عن الوسط الفني، لكنّها كانت تنتظر دور مثل شخصية نولا (التي جسّدتها في المسلسل).

وأشارت إلى أنّها كانت تتمنى تقديم هذا الدور منذ فترة طويلة، معقبة: «الدور ده كان خضة من كل النواحي.. كنت خايفة ومرعوبة، ومكنتش عارفة همسك الشخصية منين».

ولفتت إلى أنّ شخصية نولا التي جسدتها مختلفة تماما عن شخصيتها الحقيقية، موضحة أن ردود الأفعال على المسلسل كانت جيدة.

وأشارت إلى مقاطع فيديو يتحدث فيها البعض بامتعاض شديد إذا لم تظهر في حلقات من حلقات المسلسل، مبدية سعادتها الشديدة بهذه الحالة من ردود الأفعال.

وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين مع عمرو سعد، منهم: درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجي، ومجموعة من ضيوف الشرف.