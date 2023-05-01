إعلان حالة الإنذار الجوي بجميع أنحاء أوكرانيا عقب وقوع انفجارات عنيفة

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إعلان حالة الإنذار الجوي بجميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى وقوع انفجار ضخم بمدينة بافلوجراد بضواحي دنيبروبتروفسك الشرقية.

وقال العضو بإدارة مقاطعة زاباروجيا الروسية فلاديمير روجوف - في تصريحات اليوم الاثنين، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن الضربات الروسية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة والوقود ومنظومات الدفاع الجوي التي جمعتها قوات كييف في بافلوجراد لتنفيذ هجومها المضاد.

وفي السياق، أوضح سيرهي ليسك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك - في بيان وفقًا لوكالة أنباء (يومرينفورم) الأوكرانية - أن هذا الانفجار أسفر عن 34 ضحية منهم خمسة منهم أطفال أصغرهم فتاة عمرها 8 سنوات فقط، منوهًا بأن الضحايا أصيبوا بكدمات وكسور وجروح وتمزقات.

وكان الجيش الروسي قد هاجم الليلة الماضية منطقة دنيبروبتروفسك بالصواريخ، تم إسقاط 7 منها في بافلوهراد، وألحق القصف أضرارًا بمشروع صناعي و 19 مبنى و25 منزلًا خاصًا و6 مؤسسات تعليمية بالمدارس و5 متاجر.

ومن ناحية آخرى، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين: "إن انتصار بلاده في الحرب مع روسيا سيكون انتصارًا للعالم الحر بأسره".

وأضاف كوستين - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أنه من الضروري أن يعرف العالم حقيقة العدوان الروسي".

ووجه الشكر لمؤسسة "جلوبسيك" البحثية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تحليلهم لتداعيات الحرب على المجتمع والبيئة، منوهًا بأن هذه الحرب ليست فقط حول الأراضي ولكن حول القيم، مؤكدًا أن انتصار أوكرانيا سيكون انتصارًا للحرية بأكملها.

وفي 27 أبريل، أفادت مؤسسة "جلوبسيك" البحثية بأنه بعد التدخل العسكري الروسي الشامل، أصبحت أوكرانيا أكبر منطقة ملغومة في العالم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 أحياء جديدة بالجزء الغربي في مدينة أرتيوموفسك، والقضاء على أكثر 670 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا علي محاور القتال.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - تدمير نحو 200 طن من الذخيرة للقوات الأوكرانية بمحطة السكة الحديد بمدينة كراماتوسك بجمهورية دونيتسك، ونقطة إصلاح الأسلحة والمعدات في مقاطعة سومي، بالإضافة إلى إحباط عمل مجموعتي تخريب واستطلاع بمقاطعة خاركوف.

وأوضحت أنه تم تدمير 116 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف ومعداتها علي محاور القتال، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة ومحطة رادار مضادة للبطاريات، واعتراض 7 صواريخ أوريجان وهيمارس وتدمير 4 مسيرات.