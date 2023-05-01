أسعار المنازل في أستراليا ترتفع للشهر الثاني في علامة على الاستقرار

ارتفعت أسعار المنازل الأسترالية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يشير إلى استقرار سوق العقارات الذي تزامن مع توقف البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة.

وقفزت الأسعار في سيدني التى احتلت مركز الريادة فى ذلك بنسبة 3ر1%، تليها بيرث وبريسبين، مما أدى إلى زيادة بنسبة 7ر0% للمدن الرئيسية في البلاد، وفقا لما أظهرته بيانات من شركة الاستشارات العقارية "كور لوجيك"، ونقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6ر3% للاجتماع الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، حيث تشير أسعار سوق المال إلى أن دورة السياسات المشددة قد انتهت.

ورفع بنك الاحتياط أسعار الفائدة بنسبة 5ر3 نقطة مئوية بين مايو 2022 ومارس، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنازل من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الجائحة.