رئيس الوزراء العراقي: الاستقرار الأمني عامل مهم لجذب الاستثمارات للبلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، أن استقرار الوضع الأمني في البلاد، عامل مهم جدا لجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل ونجاح البرنامج الحكومي لخدمة الشعب.

ودعا السوداني، خلال اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد، إلى" العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق وتقييم الأداء وتحديد توقيتات لكل مفصل أو تشكيل من أجل إنجاز ما مطلوب منه فضلا عن تقييم المسؤول بهذا الواجب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما أشاد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بجهود ومتابعة القطعات الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة، والعمل على تطوير العمل الأمني والخدمي الذي تقوم به مؤسسات الدولة العراقية من أجل دعم باقي الدوائر الحكومية.

وجددت القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع، استعدادها بمختلف صنوفها، لتوفير الأجواء الآمنة وتقديم الدعم والإسناد اللازمين للجهود الحكومية في خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم، ومواصلة الجهود الوطنية في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات "داعش" والجريمة المنظّمة.

زيشار إلى أن تنظيم داعش لايزال ينشط في العراق، رغم إعلان الحكومة عن القضاء على التنظيم عسكريا في نهاية عام 2017.