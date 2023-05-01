في لمسة إنسانية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترك مسرح الاحتفال بعيد العمال وتوجه صوب مكان أحد ذوي المهم لتكريمه في الاحتفالية.

والموظف الذي تم تكريمه هو محمد عصمت شملول أخصائي موارد بشرية بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام وزارة القوى العاملة.

واشتهر هذا الموظف بالتعاون مع زملائه على صعيد العمل، كما لم يقبل بأي استثناءات بالعمل رغم حالته الصحية.

وصافح الرئيس، الموظف المُكرَّم وأجرى حوارا وديا معه، كما تم التقاط صورة تذكارية، ولم يتحرك الرئيس إلا بعد تحرك الموظف ليعود للجلوس على مقعده.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.