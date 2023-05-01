 فيديو.. لمسة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه موظف من ذوي الهمم - بوابة الشروق
الإثنين 1 مايو 2023 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. لمسة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه موظف من ذوي الهمم

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:14 م

في لمسة إنسانية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترك مسرح الاحتفال بعيد العمال وتوجه صوب مكان أحد ذوي المهم لتكريمه في الاحتفالية.

والموظف الذي تم تكريمه هو محمد عصمت شملول أخصائي موارد بشرية بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام وزارة القوى العاملة.

واشتهر هذا الموظف بالتعاون مع زملائه على صعيد العمل، كما لم يقبل بأي استثناءات بالعمل رغم حالته الصحية.

وصافح الرئيس، الموظف المُكرَّم وأجرى حوارا وديا معه، كما تم التقاط صورة تذكارية، ولم يتحرك الرئيس إلا بعد تحرك الموظف ليعود للجلوس على مقعده.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك