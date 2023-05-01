أحمد سعد عن شقيقه عمرو: «زمان كنا بنلف رباط ضغط على جسمه علشان ميبانش»

داعب المطرب أحمد سعد، شقيقه الفنان عمرو سعد، قائلا: «زمان كنا بنلف رباط ضغط على جسمه علشان ميبانش».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «الحكاية»، بينما كان نجوم مسلسل الأجهر ضيوفا في الاستوديو، مساء الأحد.

وجاءت مداعبة أحمد سعد، ردا على موقف رواه أديب قائلا إنه أعجب بـ"تيشرت" كان يرتديه عمرو سعد في المسلسل وتمنى ارتداء تيشرت مماثل له، فأبلغه سعد أنه لا يناسب جسمه في حين أخذ يتغزل في رشاقته.

وخلال المداخلة أيضا، حرص أحمد على تهنئة نجوم وصناع المسلسل على نجاح العمل الذي عُرض في دراما رمضان، لكنه أضاف: "أنا شايف إنك بتدعموا بعض وحابين بعض.. لما ألاقي ناس قاعدين حابين بعض بضايق.. ده مش حقيقة»





وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين مع عمرو سعد، منهم: درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجي، ومجموعة من ضيوف الشرف.