نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عدد من الصور لتدريبات الفريق الأبيض الجدية للمواجهة النارية المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي في قمة كأس السوبر.

وتقام قمة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبلة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بالإمارات بحضور جماهيري كبير.

وشهدت تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي، جلسة تحفيزية للاعبين من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق، حرص خلالها على شرح أفكاره الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها باللقاء وتصحيح بعض المواقف الفنية والأخطاء قبل مواجهة المارد الأحمر.

وكان قد وصل الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو، مساعد أوسوريو ، إلى مقر القلعة البيضاء أمس الأحد لبدء مهام عمله في الجهاز الفني للفريق.

كما حرص أوسوريو على تجهيز أحمد فتوح في التدريبات والذي قد تكون فرص مشاركته أمام الأهلي في قمة السوبر كبيرة في ظل إصابة محمد عبدالشافي، وعودة حاتم سكر للتدريبات بعد نهاية تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي.

وانتظم الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم محمد سكر ومحمد حسام بيسو في التدريبات الجماعية للفريق بعد غيابهم بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وتطير بعثة الزمالك إلى الإمارات مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر.