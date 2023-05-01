مجلس أبوظبي الرياضي: لن نضع فاصلا بين جماهير الأهلي والزمالك في المدرجات

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، آخر التحضيرات لمباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات كأس السوبر المصري لموسم 2022.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو، على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي للمنافسة على كأس السوبر المصري.

وقال سهيل العريفي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأولى المصرية": "نسعى للاستمرار في التعاون مع مصر كرويًا للسنوات القادمة، أي بلد محظوظة باستضافة الكلاسيكو الأقدم في الوطن العربي والديربي الأعرق".

وأضاف: "التذاكر على الأغلب بيعت بالكامل قبل أيام من موعد المباراة، سعة الملعب تتخطى الـ33 ألف مشجع وستكون مقسمة بالتساوي بين الفريقين".

وأوضح: "لن نضع فاصلًا بين جماهير الأهلي والزمالك في المدرجات لنكون طبقًا للنظام الأوروبي المطبق في العالم، ونثق في الجماهير". وواصل: "لم يصلنا أي شئ عن إمكانية انسحاب أي ناد، نحن نجهز بشكل كامل لاستقبال المباراة ونعلم أن الأندية حريصة على مصلحة المباراة".

وأضاف: "العقد الذي بيننا وبين الشركة على استضافة مباراة السوبر وليس مباراة الأهلي والزمالك تحديدًا".

واستطرد: "الفريقان سيصلان إلى الإمارات فجر يوم الثلاثاء المقبل، وسيخوضان أول تدريب مساء نفس اليوم".

وأتم: "الجانب الفني للمباراة بإدارة وقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، ووصلنا بشكل رسمي أن طاقم التحكيم مصري ومساعديه في تقنية الفار من التحكيم الدولي الإماراتي وهذا بالتعاون مع لجنة الحكام في مصر".