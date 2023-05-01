الشرطة تشتبه في عصابات المخدرات فيما تشهد روتردام سلسلة من الانفجارات

هز عدد متزايد من الانفجارات وإضرام النار عمدا، مدينة روتردام الساحلية الهولندية، بينما تشتبه الشرطة في أن عصابات المخدرات المتنافسة تصفي الحسابات.

وبعد سلسلة من الانفجارات، أعلن العمدة أحمد أبو طالب اليوم الاثنين، أن الشرطة والقضاء سوف يتخذان إجراء حاسما لوقف العنف.

وتسببت العبوات المتفجرة أو الحارقة التي توضع عند المداخل ووجهات المباني أو المتاجر في ضرر للممتلكات، وعادة لا يصاب أحد في الهجمات المسائية.

وقال العمدة في رسالة مصورة سجلت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، في شارع متضرر، إن العديد من الانفجارات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن اضطراب.

وأضاف "أريدكم أن تعلموا أننا نأخذ هذا الوضع بشكل جاد للغاية، وبالتعاون مع الشرطة ومكتب الادعاء نبذل كل ما في وسعنا حتى يمكننا ضمان الأمن في مدينتنا".

ولكن بعد ساعتين، وقع هجوم آخر على مقهى، وهو الهجوم الخمسين العام الجاري، بحسب شبكة "ان او اس"، مما زاد من عدد الانفجارات مقارنة بالعام السابق بأكمله.

وأعلنت الشرطة مساء أمس الأحد عن رابع عملية اعتقال على صلة بأحدث خمسة انفجارات، وهجوم تم إحباطه وإطلاق أعيرة نارية على مبنى، وكل ذلك في شارعين في روتردام.