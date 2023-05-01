 مفوض حقوقي أوكراني: قبول أوكرانيين بجوازات سفر روسية يأتي بغرض البقاء - بوابة الشروق
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مفوض حقوقي أوكراني: قبول أوكرانيين بجوازات سفر روسية يأتي بغرض البقاء

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 2:09 م
نصح مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيز، الأوكرانيين المقيمين في الأراضي التي تحتلها روسيا، بقبول جوازات السفر الروسية.

ونقلت وسائل إعلام محلية مساء أمس الأحد عن لوبينيز القول: "البقاء، إنه الشيء الأساسي". وقال إن الحكومة ستتعامل مع ذلك بنوع من التعاطف، وذلك لأن عمليات التجنيس تتم تحت الضغط. وتحدث لوبينيز "بشكل قاطع" ضد مقاضاة الأوكرانيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية من أجل "البقاء".

إلا أنه قال إن منظمي عملية التجنيس، الذين ستتم محاكمتهم على أنهم "متعاونون"، سيواجهون المقاضاة.

وتأتي تصريحات لوبينيز بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بأن الأوكرانيين المقيمين في الأراضي التي ضمها الكرملين بصورة رسمية في أكتوبر الماضي، سيتم اعتبارهم أجانب بداية من الأول من يوليو من عام 2024. وبالتالي، فإن أي أوكراني ليس لديه تصريح إقامة، سيواجه الترحيل، شأنه شأن أي أجنبي في البلاد.

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