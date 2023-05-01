دراسة: من الممكن انتقال عدوى كورونا عبر أدوات المنزل

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يتصادف تواجد أي شخص بالقرب من مصاب بفيروس كورونا بنفس المنزل، ورغم عدد من الدراسات السابقة التي قللت احتمالية الإصابة بالفيروس عبر لمس نفس الأدوات وقطع الأثاث.

فيما أكدت دراسة بريطانية حديثة وجود احتمالية عالية لالتقاط عدوى كورونا حال لمس نفس الأشياء التي وقعت عليها يد الشخص المصاب ما يدعو لأخذ الحذر في التعامل مع الأدوات المنزلية حال وجود مرضى كورونا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقًا من جامعة إمبريال كوليج لندن، أجروا تحليل لـ279 أداة منزلية ببيت شخص مصاب بكورونا؛ لمعرفة مدى احتمال العدوى عبر لمس تلك الأدوات.

وتبين للفريق، أن احتمالية التساق الفيروس باليد التي تلمس الأدوات يقارب الـ3 أضعاف، فيما أن احتمالية العدوى عبر لمس الأشياء يصل لقرابة 1.7.

وأوضح الفريق، أن تلك النتيجة تنطبق على الفيروسات من النوع ألفا، وليس بالضرورة تلائم بقية السلالات من فيروس كورونا.

وينصح الفريق القائم بالدراسة باتباع الإرشادات من التعقيم والمواظبة على تطهير كل الأدوات والأثاث المنزلي.