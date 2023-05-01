الجيش السوداني: قبلنا مبادرة أمريكية سعودية لوقف إطلاق النار ولا مؤشرات عن إجراء مفاوضات

قال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوادني، إن هناك مبادرة أمريكية سعودية تتمحور في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، بحسب مساعي المبادرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الجيش قَبل هذه الوساطة بحث متحدثين من المتمردين ومن الجيش السوداني احترامًا لهذه الدول لأنها تركز على الجوانب الإنسانية.



وعن الحديث فيما يخص إجراء مفاوضات، أكد أنه سابق لأوانه لعدم وجود مؤشرات عن المفاوضات، منوهًا بأنهم يعتبرون ما يحدث في السودان ما هو إلا تمرد.



وأوضح أن الموقف الراهن بالسودان، هناك موافقة على الهدنة ولكن ما أسماهم بالمتمردين لم يلتزموا بها ويقومون بعمليات الإطلاق والقصف العشوائي وتحرير معدات وتحركات عسكرية.



ولفت إلى أن هناك اشتباكات في مناطق متفرقة في إطار التعامل مع هذه الخروقات، هم من بدأوا وخرقوا الهدنة وليس من المعقول أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات.



وشدد على أن ما أسماهم بالمتمردين يحاولون استغلال الهدنة لجلب المزيد من التجهيزات العسكرية من خارج الخرطوم، وذلك لمعاجلة موقفهم العسكري المرتبك- على حد قوله.



وعلق على حادث اقتحام وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، مؤكدًا أنه لم يسلم منهم أحد دون تمييز منهم، مُبديًا استنكاره لما حدث.



وعن وجود تأمين معين لوزيرة الخارجية السودانية، أوضح أن عائلة المهدي لديهم ترتيب معين في حراسة منازلهم وممتلكاتهم بترخيص قديم من الحكومة السودانية.