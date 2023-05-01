البرلمان الإيراني يصوت لصالح إقالة وزير الصناعة بعد تعرضه لانتقادات بسبب الأزمة الاقتصادية

مديحة البكري: المخرج محمد سامي منعني من الكلام مع عائلة جعفر العمدة أثناء التصوير

دعاء حكم عن مشاركتها في جعفر العمدة: تعلمت من محمد رمضان الالتزام والتواضع

طارق النهري: الصلح مع دلال في «جعفر العمدة» يشبه الصلح مع ابنتي ياسمين في الواقع

حوار| آدم الشرقاوي: شعرت بالأمان مع يسرا في مسلسل «1000 حمدالله على السلامة»