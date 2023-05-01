 البرلمان الإيراني يصوت لصالح إقالة وزير الصناعة بعد تعرضه لانتقادات بسبب الأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
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البرلمان الإيراني يصوت لصالح إقالة وزير الصناعة بعد تعرضه لانتقادات بسبب الأزمة الاقتصادية

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:59 ص

أقال البرلمان الإيراني وزير الصناعة رضا فاطمي أمين في أعقاب انتقادات لطريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية في بلاده، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد.

وعقد أعضاء البرلمان الذين يهيمن عليهم المتشددون جلسة لحجب الثقة عن أمين. وكان وزير الصناعة والمناجم والتجارة تعرض لضغوط متزايدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة والتضخم المرتفع في إيران كما وجهت إليه اتهامات بسوء الإدارة.

وصوت ضد الوزير 162 نائبا من بين نواب البرلمان الذي حضروا الجلسة والذين بلغ عددهم 272 نائبا.

وتعرضت إيران لعقوبات دولية تسببت في تدهور الاقتصاد في الشهر الأخيرة. كما يتهم العديد من النقاد سياسات حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بأنها أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.

وتشير أرقام رسمية إلى أن معدل التضخم وصل حاليا إلى 50% .

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