رئيس جامعة طهران: إيران وروسيا تصنعا قمرا اصطناعيا مشتركا للبحث العلمي

أعلن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي عن صنع قمر اصطناعي مشترك للبحث العلمي لهذه الجامعة مع كلية الفضاء بجامعة موسكو.



وقال مقيمي، اليوم الإثنين، عن نتائج لقاء رؤساء الجامعات الإيرانية والروسية: "هناك اتفاقيات مع كلية الفضاء بجامعة موسكو وقمنا بزيارة متحف الفضاء الروسي، حتى نرى قريبًا أن جامعة طهران ستشغل قمرًا اصطناعيًا مشتركًا مع الروس في مجال البحث العلمي"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وأضاف رئيس جامعة طهران، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا المالية، وقال:

"من المقرر أن تبدأ إجراءاتها التشغيلية في الأسبوعين المقبلين حتى نتمكن من إرسال قمر اصطناعي مشترك للبحث العلمي إلى الفضاء في المستقبل القريب".



وتابع أن جامعتي طهران وموسكو اتفقنا أيضًا على استمرار الأنشطة العلمية والتعليمية ومنح شهادات رسمية للطلاب.



وتعززت العلاقات بين إيران وروسيا ووقعتا في نوفمبر الماضي على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل رئيسي البلدين الزيارات.