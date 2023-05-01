كوريا الجنوبية تسجل 5 حالات إصابة جديدة بجدري القردة

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات إصابة بجدري القردة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 47 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 3 مصابين من سول، والآخرين من منطقتي ساوث شانجشيونج وبوسان.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول حالة إصابة بجدري القردة في 22 يونيو العام الماضي، كما سجلت أربع حالات أخرى حتى مارس الماضي. ويشار إلى أن أول خمس حالات إصابة كانت مرتبطة بالسفر للخارج.

ولكن يعتقد أن أحدث حالات الإصابة التي بدأ تسجيلها في السابع من أبريل الجاري منقولة محليا، حيث لا يوجد لأصحابها تاريخ سفر للخارج.