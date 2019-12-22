أول رد من وزيرة التضامن على وضع قرية SOS للأيتام: هل يعقل نحطهم في الشارع!

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استيائها من طريقة تناول الموضوعات المهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعليقًا على إخلاء دار أيتام قرية الأطفال «SOS» بمدينة نصر.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «كل يوم يصدر كلامًا عن مؤسسة فيه لغط، وأعلن أن كل من له تساؤل أو لديه شك يسألنا».



ونفت تلقيها أي سؤال بشأن دار أيتام قرية الأطفال «SOS»، مؤكدة أن الوزارة تتيح للأشخاص زيارة أي مكان يطلبون تفقده، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأضافت: «نحن نتحدث عن حوار وطني، حد يحاورنا ويوجه لنا سؤال مباشر بصيغة سؤال وتقصي، مش معقول نتهم في مؤسسة، إحنا بنصلح منظومة مهترئة، ومستعدة أُساءل رسميا لو حد طلع في الشارع بسببنا».



وأوضحت أن أرض دار الأيتام لا تؤول لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن القضية في التعامل مع إخلاء دار «SOS» ليس متعلقًا بمساحة الأرض، بل عدد الأيتام الموجودين والظروف المواتية لبقائهم.



ونفت الأخبار المتداولة حول إخراج الموجودين في الدار يوم الجمعة، معقبة: «مش هنسيب اللي في إيدنا ونرد على كم هائل من التعليقات غير المدروسة، البلد بنبنيها ونحميها مع بعض، هل يعقل الناس دي تكون في الشارع!».



وذكرت أن «SOS» ليست أول أو آخر مؤسسة رعاية تغلق، منوهة أن نسبة الإشغال في كل المؤسسات لا تكمل 60%.



واستطردت: «لا نمتلك عمالة كفاية، وإشراف وأخصائيين كفاية، والأمر يتطلب تعظيم الفائدة من الموجود وأضع الأولاد في أماكن ملائمة لأعمارهم وأعدادهم ومساحة المكان، واتجاه الدولة مرتبط بـ(لا مأسسة)، ومن يريد الانضمام للجنة الإصلاحات وإعادة هيكلة قطاع الرعاية نفتح الباب على مصراعيه».