ردت الفنانة منى زكي، على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب البوستر الدعائي لمسلسل «تحت الوصاية» خلال موسم دراما رمضان، قائلة إنها تسعى دائما إلى تجنب كل ما يدور من أحاديث عبر السوشيال ميديا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «مش كل حاجة بتوصلني، لكن أنا بشكر ربنا على الجزء اللي وصلني، وبحاول أتجنب تأثير عالم السوشيال ميديا المزيف، ولا أعترف بهجومه أو نجاحه، أوقات كثير بتكون ردود الأفعال مصنوعة ومفتعلة، وأحيان أخرى بتكون نتاج غضب الناس من أشياء أخرى وبتصب غضبها في شيء ثاني في محاولة منها لتجاهلها».

وأكدت أنها تعكف على إتقان عملها بشكل يرضي طموحها الفني ويلبي طموحات صناع صناع العمل غير مكترثة بما يدور حولها، مضيفة: «ربنا في النهاية بيكتب النجاح إما أن يخلد العمل في ذاكرة الناس، أو يفرقع في وقتها أو لا يترك صدى، كلها أمور ملك ربنا».

وأعربت عن أمنيتها في تغيير قانون الولاية على الطفل؛ بمنح الأم سلطة الوصايا حال وفاة الزوج، معقبة: « الأم هي أكثر حد خايف على أولادها، لا تريد سوى مصلحتهم وتحاول دائما بوعيها أن تخرج من الظروف الصعبة علشان متحرمش أطفالها من حاجة، وهي مش محتاجة واصي عليهم، لأنها أكثر واحدة عارفة مصلحة أولادها».