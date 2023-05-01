تعليم المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل

أكد حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب لامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي، والانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، التي ستبدأ يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شهدته مديرية التربية والتعليم؛ لمناقشة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية، وبحضور محمد أبو العيون مدير عام الشئون التنفيذية، وحامد الشريف مدير عام التعليم الفنى، وأشرف برسوم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية التسع، ومديري الإدارات النوعية بالديوان، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

كما أشار مصطفى، إلى ضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية؛ لتلقي أى أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين.

وشدد على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكل أنواعها باستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام الهاتف المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين.

جدير بالذكر أنه سوف يؤدي 94 ألفا و363 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة في 413 لجنة امتحانية، وسوف يؤدي 30 ألفا و141 طالبا وطالبة امتحانات النقل للصف الأول الثانوي العام، ويؤدي 29 ألفا و977 طالبا وطالبة امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام.