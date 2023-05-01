 محمد محمود عبد العزيز بعد وفاة مصطفى درويش: دورنا في حياة بعض إننا يا نسند يا نسكت خالص - بوابة الشروق
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محمد محمود عبد العزيز بعد وفاة مصطفى درويش: دورنا في حياة بعض إننا يا نسند يا نسكت خالص


نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 3:57 م

أبدى الفنان محمد محمود عبد العزيز، حزنه الشديد على وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وادي واحد تاني راح، مش مهم بقا كنت تعرفه شخصيا ولا لا، بس راح، راح بدري وفجأة ودون أي مقدمات، الدنيا مش مستاهلة، مش مستاهلة أي حاجة، هي صعبة لوحدها، وكل واحد فينا شايل شيلته اللي ما حدش يعرفها ولا يقدرها غيره، والمفروض أن دورنا كبشر في حياة بعض، أننا يا نسند بعض يا نسكت خالص".

وتابع: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا مصطفى ويلحقنا بيك على خير، وربنا يصبر أهلك وحبايبك.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللزميل الفنان مصطفى درويش ولكل من رحلوا عنا".

جدير بالذكر أنه من المفترض أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل عصر اليوم، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

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