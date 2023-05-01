إيران: ظهور حالات تسمم جديدة في مدارس البنات

أفادت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان المعنية بشؤون الأكراد في إيران والتي تتخذ من النرويج مقرا لها اليوم الإثنين، بأنه تم الإبلاغ عن حالات تسمم جديدة في مدارس البنات في إيران.

وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن حالات التسمم في العاصمة طهران وإقليم كردستان الذي هزته الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. وتردد في مسقط رأس أيقونة الاحتجاجات الإيرانية مهسا أميني، أن قوات الأمن استخدمت العنف ضد تلميذات المدارس.

ولم ترد أي معلومات رسمية عن تلك الحالات في بداية الأمر.

وتسببت هذه الحوادث في إثارة الاضطرابات في أنحاء البلاد منذ نحو خمسة أشهر.

وتم علاج العديد من تلميذات المدارس في المستشفيات في أنحاء البلاد ، حيث تحدث الأطباء عن حالات تسميم بالغاز.

وسجلت السلطات رسميا آلاف الحالات المشتبه بها ، فيما توقف بعض الآباء عن السماح لأطفالهم بالذهاب إلى المدارس خوفا على سلامتهن.

ووصفت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان هذه العمليات بأنها "حملة منسقة".

ويوم الجمعة الماضي، نشر جهاز المخابرات الإيراني تقريرا نهائيا عن حالات التسمم، خلص إلى أنه لا توجد هناك شبكة منظمة للجناة.