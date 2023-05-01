 أبرزهم نجمي السنغال والمغرب.. مذبحة لاعبين في بايرن ميونيخ بالصيف - بوابة الشروق
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أبرزهم نجمي السنغال والمغرب.. مذبحة لاعبين في بايرن ميونيخ بالصيف

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 5:31 م

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن بايرن ميونيخ الألماني قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن 8 لاعبين سيكونوا خارج قائمة بايرن ميونيخ خلال الصيف المقبل.

وكشف الصحيفة الإسبانية: أن كلًا من «نصير مزراوي، ساديو ماني، جواو كانسيلو، سيرجي جنابري، بافارد، رايان جرافينبيرش، ماثيس تل، والحارس سومر» سيكونون خارج الفريق البافاري في يونيو.

وتابعت«آس»، «لم تسعف الإصابة التي تعرض لها كل من المغربي نصير مزراوي والسنغالي ساديو ماني من عودتهما بقوة إلى المنافسات وضمان مشاركتهما مع الفريق البافارى، ما يجعل احتمالية مغادرتهما واردة في الصيف».

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف بوروسيا دورتموند.


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