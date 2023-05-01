أمراض القلب إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث تودي بحياة حوالي 17.9 مليون شخص كل عام، ولكن يعد النظام الغذائي أحد العوامل المهمة لتحسن صحة القلب، ويمكن للنظام الغذائي الصحي أن يبعدك عن عوامل الخطر مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من المعلومات حول بعض الأطعمة الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب.

• حبوب كاملة

احرص على استبدال الحبوب المكررة في نظامك الغذائي، والموجودة على شكل خبز أبيض، ومكرونة بيضاء، بالحبوب الكاملة؛ لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة.

• بذور الكتان

يمكن أن يساعد استهلاك ملعقة كبيرة من بذور الكتان يوميًا في الحفاظ على ضغط الدم ومنع وصوله إلى مستويات عالية تنذر بالخطر على الصحة.

ووجدت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة، أن حوالي 4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا ساعدت بشكل كبير في تقليل ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا للأوراق البحثية قد يفيد حمض ألفا لينولينيك الموجود في بذور الكتان الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

• مكسرات

المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة وقليلة الدهون المشبعة، وتساعد في الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وغنية أيضًا بالألياف، وتمنع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم.

• أطعمة الصويا

الصويا هي أطعمة صحية للقلب ولها تأثير على خفض الكوليسترول؛ لأنها تحتوي على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة.

• عصير شمندر

ثبت أن عصير الشمندر يخفض ضغط الدم ومفيد لصحة القلب؛ لأنه غني بالنترات التي لديها القدرة على تقليل ضغط الدم المرتفع.

ووفقًا لبحث ممول من قبل مؤسسة القلب البريطانية، فإن كوبًا منتظمًا من عصير الشمندر، يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب في الأوعية الدموية التي من المعروف أنها تزداد لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.