أبدى الفنان عمرو سعد بطل مسلسل الأجهر، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني، استغرابه من الأزمة التي أثيرت مع نقابة المهن الموسيقية، عقب ظهور شخصية الموسيقار «عم أنوس» ضمن أحداث العمل.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «الحكاية»، وعرضت مساء الأحد، إنه لا يفهم سبب إثارة الأمر، واصفا السبب بالنسبة له بأنه غامض وغير معلوم وعليه علامة استفهام.

وأضاف أنّ الخطوة التي أقدم عليها صناع المسلسل مثّلت انتصارا للفن، متابعا: "إحنا خلينا الراجل في شخصية هي الأجمل وظهر كراجل موهوب ومتدين".

واستكمل: «أنا طلبت من المخرج يعملنا حاجة زي حارة عبدالحليم حافظ لإن الفن هو اللي بيغير الناس»، موضحا أنه كان ينتظر أن يتم تكريم صناع المسلسل من نقابة المهن الموسيقية وليس أن تطلب منهم تقديم اعتذار.

وقال سعد: «كنت منتظر سيادة النقيب (مصطفى كامل) يكرّمنا مش يطالبنا باعتذار، وعليه هو إنه يقدم اعتذار».

وكان المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد تقدم في وقت سابق، بشكوى ضد مؤلف ومخرج مسلسل الأجهر، نظرا لما سماه إساءته في حق الموسيقيين.

وقال كامل في بيان: «أعلن تقديمي شكوى بصفتي نقيب المهن الموسيقية إلى رئيس الاتحاد ومجلس إدارة اتحاد النقابات الفنية عما بدر من مؤلف ومخرج العمل الفني (الأجهر) من إساءه بالغة في حق الموسيقيين في مشهد مُخزٍّ يحوي عبارة تنال من قيمة ومقام الفنان الموسيقي المصري».

وطالب مصطفى كامل، بضرورة الاعتذار من أسرة المسلسل والقائمين على إنتاجه في أسرع وقت.

وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين مع عمرو سعد، منهم: درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجي، ومجموعة من ضيوف الشرف.