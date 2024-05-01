قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 30 مستوطنا

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، 30 مستوطنا خلال اشتباكات بالضفة، اليوم الأربعاء، حسبما قال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، تخلي مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة رام الله عندما تجمع العشرات من المستوطنين الإسرائيليين في الموقع وحاولوا منع عملية إخلاء المستوطنة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية إنه تمت إقامة المستوطنة على أرض فلسطينية خاصة.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بجانب ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شهر فبراير ومارس الماضيين، عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية بسبب اعتداءاتهم ضد فلسطينيين.