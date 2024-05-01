 الكويت: القبض على مواطن خطط لتفجير المعسكرات الأمريكية بالبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: القبض على مواطن خطط لتفجير المعسكرات الأمريكية بالبلاد

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 5:38 م

أصدرت النيابة العامة في الكويت، قرارا بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، إذ قام بنشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره على مواقع التواصل الاجتماعي دعما له.

وقالت النيابة في بيان صحفي على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "المتهم تعلم صناعة المتفجرات وحرض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية".

وأضافت أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين وجاري استكمال التحقيق.

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