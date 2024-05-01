عمدة نيويورك: الشرطة اعتقلت 500 شخص باعتصامات جامعة كولومبيا

قال عمدة نيويورك الأمريكية إريك آدامز ، اليوم الأربعاء، إن شرطة الولاية اعتقلت 500 شخص من المشاركين في الاعتصامات بجامعة كولومبيا، دون أن يشير إلى أن الطلاب يحتجون على حرب غزة.

وتعهد آدامز ، في مؤتمر صحفي متلفز، بحماية المدينة بالتعاون مع الشرطة ممن يقومون بنشر ما وصفها بـ"الراديكالية" في صفوف الشباب.

وقال إن جامعة كولومبيا قدمت بلاغا يؤكد مشاركة أشخاص سماهم "مخربين" من خارج الجامعة في الاعتصامات.

وشدد على أنه لا يمكن أن تسمح نيويورك بتحويل المظاهرات إلى "فوضى"، مضيفا "لا مكان لمعاداة السامية والكراهية في المدينة".