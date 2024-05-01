إزالة 70 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إزالة 70 حالة تعد ( 40 حالة على مساحة فدان و13 قيراطا، و30 حالة على مساحة 5524 مترا)، وذلك بعد منذ انطلاق المرحلة الثالثة يوم 20 أبريل 2024 وحتى أمس الثلاثاء 30 من نفس الشهر.

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير،فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة في 9 مايو 2024.