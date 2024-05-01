تراجع جديد لوتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تحسنا في نشاط قطاع التصنيع باليابان مع تراجع وتيرة انكماشه مجددا خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 6ر49 نقطة مقابل 2ر48 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وبحسب تقرير البنك استمر انكماش الإنتاج خلال أبريل الماضي، لتصل فترة الانكماش المستمر إلى 11 شهرا. ورغم ذلك فإن معدل الانكماش بسيط للغاية وانخفض إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي. واستمرت الشركات في الإشارة إلى استغلال المخزونات المتاحة لديها بدلا من زيادة الإنتاج. كما أن ضعف الطلبيات الجديدة ساهم في استمرار انكماش الإنتاج.

واستمر انكماش الطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل تقارير عن صعف الطلب واعتماد العملاء على مخزوناتهم . كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة على خلفية انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين الولايات المتحدة.