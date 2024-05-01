رئيس اتحاد جمعيات أصحاب العمل بألمانيا: علينا جميعا العمل أكثر ولساعات أطول

بينما يحتفل العمال في جميع أنحاء ألمانيا بـ"يوم العمال العالمي"، قال رئيس اتحاد جمعيات أصحاب العمل في البلاد، راينر دولجر، إنه يجب على الأفراد العمل لساعات أطول.

وقال دولجر، في بيان له على موقع الاتحاد على الانترنت اليوم الأربعاء: "نحتاج إلى المزيد من العمل في ألمانيا، وليس أقل".

وأعرب رئيس اتحاد جمعيات أصحاب العمل في ألمانيا عن أسفه قائلا: "تناقش ألمانيا الكثير بشأن ظروف عدم العمل، والقليل جدا بشأن قيمة العمل".

وأوضح دولجر أن مسألة كيفية جعل ألمانيا مكانا جذابا للعمل من جديد يجب أن تحتل الصدارة، مؤكدا: "كما يعني ذلك أنه سيتعين علينا جميعا العمل أكثر ولفترات أطول".

وقال إنه لتحقيق ذلك، لا بد من تحسين الظروف الإطارية للعمل.

وأكد رئيس اتحاد جمعيات أصحاب العمل على أن العمل هو أكثر بكثير من مجرد ضرورة، ويجب إعادة التركيز عليه في الأول من مايو، مضيفا أنه ليس هناك شيء اسمه رخاء يأتي بسهولة، ورواد الأعمال من القطاع الخاص هم من يوفرون القيمة المضافة .