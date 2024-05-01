توقيف 166 شخصا بتهمة الفساد من 7 جهات حكومية في السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأربعاء، توقيف 166 شخصا بتهمة الفساد من سبع جهات حكومية بينهم من وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكشفت الهيئة، عن أنها اوقفت 166 مواطنا ومقيما، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم للقضاء.