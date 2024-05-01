القوات الخاصة تتدخل بعدما هدد رجل يحمل سكينا الشرطة في ألمانيا

هدد متطرف من حركة مواطني الرايخ، رجال الشرطة في غرب ألمانيا بسكين؛ مما أدى إلى تدخل القوات الخاصة "إس إيه كيه".

وأعلنت الشرطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة سيطرت على الرجل الثمل "30 عاما" في بلدة فيلبرت الواقعة إلى شرق مدينة دوسيلدورف واعتقلته.

وأصيب الرجل بجروح طفيفة خلال العملية. وبعد تلقي العلاج في المستشفى، أُدخل مستشفى للأمراض النفسية بناء على طلب من السلطات.

وكان قد تم طلب الشرطة في البداية لعمارة سكنية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بسبب أضرار لحقت بالعقار، وكان الرجل قد دمر بابا.

وعندما وصل رجال الشرطة هددهم الرجل بسكين، بحسب الشرطة.

وردد أيضا أنه يكره الشرطة وأنه من مواطني الرايخ، وهي مجموعة في ألمانيا تؤمن في الرايخ الألماني التاريخي الذي تأسس في 1871، ومازالت قائمة وتنادي برفض كل مؤسسات الدولة القائمة وتصفها بغير الشرعية.

ونظرا لأن الرجل أوصد الباب على نفسه في شقته، جرى استدعاء القوات الخاصة للمساعدة حيث كسرت الباب وتغلبت على الرجل.

ووجد رجال الشرطة، العديد من أسلحة القطع والطعن في الشقة. وتم مصادرتها.