 تركيا تعلن انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام العدل الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام العدل الدولية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:56 م

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام أنقرة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن بلاده أعلنت تأييد المرافعة في الثالث من يناير الماضي، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر تعليماته منذ اليوم الأول بالاجتماع مع الحقوقيين وتدخل أنقرة في القضية بشكل قانوني.

وقال إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في غزة، رغم ردة الفعل القوية للرأي العام العالمي بشأن رفض تلك الحرب.

وتساءل: «ماذا ينتظر المجتمع الدولي مع استمرار الموت من الجوع في غزة، وظهور المقابر الجماعية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، واستهداف النساء والأطفال والشيوخ؟!».

وشدد على أهمية اتخاذ تدابير رادعة لمنع ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، مؤكدًا أن بلاده لا تقبل المساعي الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتوجه بحديثه إلى الدول الداعمة إلى إسرائيل، محذرًا من أن «المأساة الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، من الممكن أن تعزز توترات أخرى في المنطقة والعالم».

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