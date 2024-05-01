اعتماد الدفع الرقمي مقابل شراء الكتب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

حرص مركز اللغة العربية، وهو الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب على توفير آلية "الدفع الرقمي" لزوار المعرض، وهو نظام يطبق للمرة الأولى في العالم العربي، من خلال جهاز تم تصميمه وبرمجته خصيصاً للمعرض، ويعتمد على أجهزة متصلة بشبكة الدفع مع البنوك من خلال البطاقات الإلكترونية التي يستخدمها الزوار للدفع أو نظام "أبل باي" وغيرها من طرق الدفع وهو ما يمكن المشتري من إتمام عملية الدفع من خلال الأجهزة المتوافرة في قاعات المعرض.

وفي حال كان الزائر يحمل المال النقدي فقط. بإمكانه أن يودعه في الجهاز ومن ثم يحصل على بطاقة معبئة برصيد يعادل قيمة المبلغ المالي الذي تم إيداعه، وبالتالي يمكنه دفع قيمة الكتب من أي جهاز متوافر في المعرض، وإن لم يشترِ الزائر بكل الرصيد الذي أودعه في البطاقة، بإمكانه استعادة بقية المبلغ بشكل نقدي من الجهاز الذي تم فيه تبديل النقود بالبطاقة.

وتتميز طريقة الدفع الرقمي بمساهمتها في تقليل الأخطاء بقيمة المبيعات والأموال التي يتم التداول بها خلال فترة المعرض إلى نسبة قد تصل إلى صفر، كما تمكن العارضين من دول أخرى استخدام كل بياناتهم التي قد تصل إلى أكثر من 250 ألف عنوان، ويعرفهم بالتالي على الكتب التي يتم بيعها عن طريق الجهاز، كما تودع الأموال في حسابهم البنكي في نهاية اليوم، مع تقرير مفصل بالمبيعات التي جرت.



وبالنسبة للناشرين الذين لا يمتلكون حساباً بنكياً، تم تخصيص مركز مالي لهم، يُمَكنهم عند بيع عدد من إصدارتهم من الحصول على قيمة مبيعاتهم بشكل نقدي في نهاية اليوم أو إن أرادوا بعد عدة أيام.



كما تم وضع نظام خاص بوساطة الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه مستقبلاً لأجل إصدار تقارير عن أماكن الازدحام التي قد تحدث في المعرض، إذ يقوم النظام بوضع هيكلة للمعرض والتعرف على مواقع الازدحام على أرض الواقع لأي سبب وذلك من وراء الشاشة، كما يرصد النظام عدد الزوار واهتماماتهم من بين الكتب المطروحة، وكذلك سير عملية المبيعات، كما يتم عبر النظام نفسه المعتمد على الذكاء الاصطناعي الربط بين الزوار والمنتجات التي تم بيعها وبالتالي معرفة أكثر العناوين مبيعاً وغير ذلك من تفاصيل متعلقة بالمعرض.