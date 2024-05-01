نمو الوظائف في القطاع الخاص بأمريكا الشهر الماضي يتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات شركة إعداد كشوف الأجور الأمريكية (/أيه.دي.بي) الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بأكثر من المتوقع.

وذكرت الشركة أن القطاع الخاص وفر خلال أبريل الماضي 192 ألف وظيفة جديدة، مقابل 208 آلاف في مارس الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون توفير 175 ألف وظيفة بعد توفير 184 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

من ناحيتها، قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "أيه.دي.بي" إن التوظيف في أبريل كان واسع النطاق "فقط قطاع المعلومات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات أظهر ضعفا في التوظيف، وسجل شطبا في الوظائف وأقل وتيرة لنمو الأجور منذ أغسطس 2021".