 محافظ سوهاج: البدء في إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي بجهينة - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج: البدء في إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي بجهينة

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 3:07 م

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة جهينة، على مساحة 19.5 فدان، بالتعاون مع الجانب الكوري.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية؛ لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم استقبال الوفد الكوري؛ لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مصنع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن المصنع سيقوم بتدوير المخلفات بشكل يومي لإنتاج السماد العضوي لاستخدامه في الزراعات ودعم التربة، بالإضافة إلى إنتاج مادة الـRDF والتي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت؛ وإعادة تدوير المخلفات الحديدية، مشيرا إلى أن الخط الكوري الجديد يحتوي على ملقاط لجذب المخلفات الحديدية، وفرز المخلفات العضوية، والاستفادة من المخلفات بشكل كامل.

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