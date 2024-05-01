مصدر مسئول رفيع المستوى: أجواء جهود التوصل إلى اتفاق الهدنة بغزة إيجابية

قال مصدر مسئول رفيع المستوى، إن جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة في قطاع غزة مستمرة وسط أجواء إيجابية.

وأشار المصدر في تصريحات بثت عبر شاشة «Extra News» مساء الأربعاء، أن هناك مشاورات مصرية مع كل الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

وعقدت القاهرة أول أمس الاثنين، مفاوضات بحضور وفد من حركة حماس لبحث المقترح الأخير الذي قدمته مصر؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف حرب غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وعلمت «الشروق» أن وفد حماس الذى زار القاهرة قدم ملاحظات على بنود قال إن فيها غموض وبحاجة لتوضيحات وتتضمن ما تصفه قيادة الحركة بالفخاخ التى تعمد الحكومة الإسرائيلية على تصديرها خلال المفاوضات طوال الوقت، وهو ما يحتاج لتدقيق وتعديل.

قالت مصادر إن الورقة المطروحة تتضمن بنودا تشير إلى جهد واضح للقاهرة، إذ تضمنت نقاطا وبنودا كانت بمثابة محرمات لا يمكن المساس بها عند الحكومة الإسرائيلية، مثل طرح قضية عودة النازحين إلى الشمال وإمكانية مناقشة الانسحاب الكامل من القطاع.

وتضمنت ملاحظات الحركة اعتراضا على اشتراط إسرائيل ما أسمته فى الورقة المطروحة «بعودة المدنيين إلى الشمال دون العسكريين»؛ حيث اعتبر وفد الحركة أن هذا يندرج تحت مسمى الفخاخ التي تنصبها إسرائيل في المفاوضات، كون هناك صعوبة فى التمييز بين العسكريين من المقاومة والمدنيين ما يعنى وضع إسرائيل آلية للتحكم فى عودة النازحين للشمال وهو ما ترفضه فصائل المقاومة التى تتمسك بأن يكون حق العودة غير مشروط.

كما تضمنت الملاحظات التى قدمها وفد حماس إضافة كلمة «الكامل» إلى كلمة الانسحاب من غزة.

وأوضحت المصادر أن الحركة أبدت مرونة وموافقة على الطرح الإسرائيلي بانسحاب تدريجي من قطاع غزة، يبدأ من محور نتساريم وسط القطاع كخطوة أولى، ثم من شارع الرشيد بعد أسبوعين، ويليه شرق شارع صلاح الدين نحو الحدود.

ولفتت المصادر إلى أن حماس تريد ضمان الانسحاب الكامل حتى وإن كان على مراحل كون الإشارة الإسرائيلية للانسحاب فى الورقة المطروحة تختلف كثيرا عن «الانسحاب الكامل».



